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قائد قوة القدس في حرس الثورة اسماعيل قاآني: "إسرائيل" لم تتمكن من الصمود أمام مكوّن واحد من مكونات المقاومة وهو فلسطين (الميادين)

Lebanon 24
03-01-2024 | 12:18
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