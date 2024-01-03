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نصرالله: الولايات المتحدة الأميركيّة هي التي تمنع وقف الحرب في غزة والفلسطينيون يُقتلون بالأسلحة والصواريخ الأميركيّة

Lebanon 24
03-01-2024 | 12:32
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