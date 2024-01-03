نصرالله: نحنُ حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة ولهذا السبب ندفع ثمناً غالياً ولكن إذا فكر العدو بشن حرب على لبنان عندها فإن قتالنا سيكون من دون سقوف وضوابط

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