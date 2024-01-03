نصرالله: نحنُ الآن نداري المصلحة اللبنانية في حربنا عند الجبهة في الجنوب وإن شنت إسرائيل الحرب علينا فإن المصلحة الوطنية تقتضي بالمضي بالمواجهة حتى النهاية ومن دون ضوابط

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