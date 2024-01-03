Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في حالة تأهّب قصوى شمالاً وتركيزنا يبقى في الحرب على "حماس"

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: اقتربنا من تفكيك البنية التحتية لـ"حماس" في شمال غزة (العربية)
lebanon 24
03/01/2024 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف" عن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير غولان: لا مفر من التوصل لاتفاق مع "حماس" وليس مع أي فاعل آخر
lebanon 24
03/01/2024 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب ستتواصل حتى إطلاق جميع المختطفين والقضاء على "حماس" في قطاع غزة
lebanon 24
03/01/2024 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث صفقة تبادل جديدة مع "حماس"
lebanon 24
03/01/2024 21:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:52 | 2024-01-03
13:40 | 2024-01-03
13:40 | 2024-01-03
13:37 | 2024-01-03
13:34 | 2024-01-03
13:28 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24