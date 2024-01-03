Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: أجهزة الأمن تقول إنه لا يمكن منع عودة سكان شمال غزة بعد بدء المرحلة الثالثة من الحرب (العربية)

Lebanon 24
03-01-2024 | 15:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو رفض طلب قادة أجهزة أمنية في 3 مناسبات مناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة
lebanon 24
04/01/2024 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة معاريف الإسرائيلية: سكان غزة بدأوا بالعودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
04/01/2024 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نندد ونرفض التصريحات الإسرائيلية المتطرفة التي تدعو لتهجير سكان غزة (العربية)
lebanon 24
04/01/2024 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية: الأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان (العربية)
lebanon 24
04/01/2024 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:42 | 2024-01-03
19:36 | 2024-01-03
19:27 | 2024-01-03
19:18 | 2024-01-03
19:15 | 2024-01-03
18:48 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24