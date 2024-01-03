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الخارجية السعودية: نندد ونرفض التصريحات الإسرائيلية المتطرفة التي تدعو لتهجير سكان غزة (العربية)

Lebanon 24
03-01-2024 | 15:58
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