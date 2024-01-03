Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية البريطانية: نرفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نرفض تصريحات سموتريتش وبن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
lebanon 24
04/01/2024 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: نرفض التصريحات الأخيرة لسموريتش وبن غفير الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة
lebanon 24
04/01/2024 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا (الجزيرة)
lebanon 24
04/01/2024 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ما تزال قلقة بشدة من خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى (الجزيرة)
lebanon 24
04/01/2024 03:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:42 | 2024-01-03
19:36 | 2024-01-03
19:27 | 2024-01-03
19:18 | 2024-01-03
19:15 | 2024-01-03
18:48 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24