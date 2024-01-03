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"رويترز" نقلاً عن مسؤول أميركي: لا رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل

Lebanon 24
03-01-2024 | 17:13
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