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مسؤول أميركي: آموس هوكشتاين مستشار بايدن سيزور إسرائيل في وقت قريب ربما غداً الخميس

Lebanon 24
03-01-2024 | 17:17
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