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أخبار عاجلة
الخارجية الفرنسية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كرمان في إيران
Lebanon 24
03-01-2024
|
17:32
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