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7 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة حمودة غرب دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
03-01-2024 | 18:00
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