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مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لدينا قدرات عسكرية في المنطقة كافية للرد على أي تهديدات طارئة

Lebanon 24
03-01-2024 | 18:36
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