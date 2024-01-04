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نيويورك تايمز عن مصادر: خامنئي وجه بالحد من العمليات ضد القواعد الأميركية بالعراق وسوريا (العربية)

Lebanon 24
04-01-2024 | 00:56
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