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وزير الخارجية الأوكراني: لا بد من الحصول على مساعدات عسكرية أميركية وليست لدينا خطة بديلة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:29
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