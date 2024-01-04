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أخبار عاجلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على اطراف بلدة حولا ـ وادي السلوقي
Lebanon 24
04-01-2024
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03:15
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