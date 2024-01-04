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رويترز عن مصدر عراقي: القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى قتل 2 وجرح 5 (الشرق)

Lebanon 24
04-01-2024 | 04:23
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