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الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان الحكومة الإسرائيلية في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي

Lebanon 24
04-01-2024 | 05:16
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