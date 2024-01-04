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أخبار عاجلة
القوات الاسرائيلية تطلق الرصاص على الطواقم الصحافية في قرية صير جنوب جنين (الجزيرة)
Lebanon 24
04-01-2024
|
06:59
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