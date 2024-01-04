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الرئيس السوري بشار الأسد يبرق إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي معزياً بشهداء تفجيري كرمان (الميادين)

Lebanon 24
04-01-2024 | 07:47
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