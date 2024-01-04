Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس": غالانت أكد لهوكشتاين أنّ فرص تخفيف التوتّر مع لبنان ديبلوماسيّاً "ضئيلة

Lebanon 24
04-01-2024 | 09:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
lebanon 24
04/01/2024 18:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأميركية يزور "إسرائيل" مع اشتداد القتال على الحدود مع لبنان
lebanon 24
04/01/2024 18:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"تفادياً لأي تصعيد عسكري "... هذا ما طلبته الكويت من مواطنيها في لبنان
lebanon 24
04/01/2024 18:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي تتعرض له أطراف الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي من الجنوب
lebanon 24
04/01/2024 18:51:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:34 | 2024-01-04
11:11 | 2024-01-04
11:02 | 2024-01-04
10:49 | 2024-01-04
10:25 | 2024-01-04
10:24 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24