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دولة الإمارات تُدين التصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه

Lebanon 24
04-01-2024 | 11:59
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