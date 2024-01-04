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غانتس لهوكشتاين: مستعدون للعمل مع واشنطن للتوصل إلى حلّ وإذا لم ننجح سيعمل جيشنا على إزالة التهديد (الجزيرة)

Lebanon 24
04-01-2024 | 13:20
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