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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم أهدافا عدة لـ"حزب الله" خاصة في مارون الراس

Lebanon 24
04-01-2024 | 13:26
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