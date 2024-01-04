"الجزيرة" عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة: رئيس الأركان يُقرّر فتح تحقيق في الحرب الجارية في غزة بما فيها الإخفاقات في أحداث 7 تشرين الأول

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