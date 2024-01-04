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المتحدث باسم البنتاغون: سنُواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية بشأن أمن وسلامة قواتنا هناك

Lebanon 24
04-01-2024 | 15:10
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