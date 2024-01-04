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وزير التربية عباس الحلبي للـ"أم تي في": لن نسمح لأي مدرسة أن تطلب زيادات على الأقساط لتأمين الزيادة للأساتذة من 6 في المئة إلى 8 في المئة

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:25
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