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مسؤول أميركي في البنتاغون: نفّذنا ضربة في بغداد أسفرت عن مقتل قيادي في فصيل عراقي موال لإيران تورّط في هجمات على قواتنا

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:27
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