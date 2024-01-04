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5 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في وسط رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:42
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