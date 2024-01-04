Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن مصادر استخباراتية: الأردن يقصف مستودعات لتجار مخدرات مرتبطين بإيران جنوبي سوريا

Lebanon 24
04-01-2024 | 17:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مصادر استخباراتية غربية: سلاح الجو الأردني قصف أهدافاً في صلخد في السويداء ومخابئ في درعا
lebanon 24
05/01/2024 08:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ" عن مصادر مطلعة: تخطيط لإجراءات تشل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية عبر ضربات على معقل الجماعة
lebanon 24
05/01/2024 08:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات إقليمية لـ"رويترز": غارات أردنية ضد مهربي مخدرات مدعومين من إيران في السويداء السورية
lebanon 24
05/01/2024 08:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الجيش الاسرائيلي أتمّ الاستعدادات لعملية برية في جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
05/01/2024 08:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:59 | 2024-01-05
00:33 | 2024-01-05
00:25 | 2024-01-05
23:38 | 2024-01-04
19:19 | 2024-01-04
19:04 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24