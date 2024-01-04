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قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وسط وشمال خانيونس وتصاعد الدخان نتيجة حرائق في مستودعات أخشاب تعرضت لقصف من الطيران الحربي

Lebanon 24
04-01-2024 | 17:53
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