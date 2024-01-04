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شبان يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال مواجهات في بلدة عزّون شرقي قلقيلية

Lebanon 24
04-01-2024 | 18:50
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