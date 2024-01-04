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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: أوامر للمدنيين بإخلاء جزيرة يونبيونغ بسبب تدريبات قرب حدود كوريا الشمالية
Lebanon 24
04-01-2024
|
23:38
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