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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: أوامر للمدنيين بإخلاء جزيرة يونبيونغ بسبب تدريبات قرب حدود كوريا الشمالية

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:38
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