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طاقم هندي من 15 فردا على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها بالقرب من ساحل الصومال

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:33
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