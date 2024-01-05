19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور 90 يوما على الحرب
Lebanon 24
05-01-2024
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: أميركا تدعو العالم لضبط النفس حيال الحرب بغزة ليواصل الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية (الجزيرة)
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أميركا تدعو العالم لضبط النفس حيال الحرب بغزة ليواصل الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية (الجزيرة)
05/01/2024 11:36:29
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نحذر الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غاليا بما يدفعه للندم (الجزيرة)
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نحذر الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غاليا بما يدفعه للندم (الجزيرة)
05/01/2024 11:36:29
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: هناك إمكانية لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة إذا لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني بغزة والضفة (LBCI )
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: هناك إمكانية لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة إذا لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني بغزة والضفة (LBCI )
05/01/2024 11:36:29
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 40 يوماً من الحرب على غزة... الرئيس الإيراني: العدو قد هُزم
Lebanon 24
بعد 40 يوماً من الحرب على غزة... الرئيس الإيراني: العدو قد هُزم
05/01/2024 11:36:29
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
16:52 | 2024-01-04
04/01/2024 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
07:40 | 2024-01-04
04/01/2024 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
16:11 | 2024-01-04
04/01/2024 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
11:45 | 2024-01-04
04/01/2024 11:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
14:55 | 2024-01-04
04/01/2024 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:49 | 2024-01-05
رئيس وزراء العراق: قوات التحالف قامت باعتداءات ضدّ مقار الحشد وموقفنا ثبات من إنهاء وجودها
03:46 | 2024-01-05
رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب "قوات التحالف الدولي" من العراق
03:42 | 2024-01-05
إعلان حالة التأهب الجوي ووقف وسائل النقل في سيفاستوبول بالقرم في روسيا
03:31 | 2024-01-05
إسرائيل تشن غارة جوية على بلدة مجدل زون الحدودية جنوبي لبنان (سكاي نيوز)
03:17 | 2024-01-05
غارتان معاديتان بين بلدتي شيحين ومجدل زون
02:09 | 2024-01-05
يُطلب من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف (التحكم المروري)
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
05/01/2024 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24