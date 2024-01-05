18
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"ان بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب بغزة (الجزيرة)
Lebanon 24
05-01-2024
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل الضربات القاسية ضد "حزب الله" ونستهدف تمركزاته العسكرية (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل الضربات القاسية ضد "حزب الله" ونستهدف تمركزاته العسكرية (الجزيرة)
05/01/2024 14:27:23
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ل"سكاي نيوز عربية": نتفهّم رغبة الكثير من الدول لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ل"سكاي نيوز عربية": نتفهّم رغبة الكثير من الدول لإنهاء الحرب في غزة
05/01/2024 14:27:23
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: نتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة استخدامها وفق قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء (الجزيرة)
Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: نتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة استخدامها وفق قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء (الجزيرة)
05/01/2024 14:27:23
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى الإثنين المقبل
Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى الإثنين المقبل
05/01/2024 14:27:23
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
16:52 | 2024-01-04
04/01/2024 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
16:11 | 2024-01-04
04/01/2024 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
07:40 | 2024-01-04
04/01/2024 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
14:55 | 2024-01-04
04/01/2024 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
11:45 | 2024-01-04
04/01/2024 11:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:20 | 2024-01-05
تدمير جسر طريق البحر الذي يربط وسط وجنوب قطاع غزة (الشرق)
07:19 | 2024-01-05
القناة 12: نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب (العربية)
07:13 | 2024-01-05
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على أطراف بلدة ام التوت
07:05 | 2024-01-05
بري اتصل بقائد الجيش معزيا بوفاة والدته
06:46 | 2024-01-05
كتائب القسام: استهدفنا بقذيفة الياسين 105 جرافة اسرائيلية في بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
06:38 | 2024-01-05
قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار على قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
05/01/2024 14:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24