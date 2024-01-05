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"ان بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب بغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-01-2024 | 05:10
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