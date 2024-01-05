نصرالله: شهادتي بالحاج أبو سليم المرحوم محمد ياغي شهادة حسيّة عرفتُه منذ أن كنّا شبانًا عام 1978 ومنذ اللساعات الأولى نشأت علاقة أخوة ومحبّة وصداقة وثقة كاملة

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