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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مادما جنوب نابلس وتطلق النار على المنازل وتمنع مصلين من مغادرة أحد المساجد (الجزيرة)

Lebanon 24
05-01-2024 | 08:31
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