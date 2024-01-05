نصرالله متوجهاً إلى نتنياهو: جنود وضباط جيشك مُختبئون كالفئران والخيمة التي تتحدّث عنها باتت من الماضي واليوم نحن أمام معركة حقيقية تجري في الجنوب وإن كانت ضمن سقفٍ مُعين

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