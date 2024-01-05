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القيادة المركزية الأميركية: نقدر جهود قوات الأمن العراقي لمنع هجمات ضد قواتنا (العربية)

Lebanon 24
05-01-2024 | 09:19
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