Advertisement

أخبار عاجلة

"الشرق" نقلاً عن إعلام عراقي: استهداف مطار حرير في أربيل بشمال العراق بطائرة مسيرة

Lebanon 24
05-01-2024 | 09:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "حرير" حيث قوات أميركية بمحافظة أربيل شمالي العراق للمرة الثانية خلال 24 ساعة
lebanon 24
05/01/2024 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل عراقية مسلحة تقول إنها قصفت القاعدة الأميركية "حرير" شمال العراق بطائرة مسيّرة (الشرق)
lebanon 24
05/01/2024 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بطائرة مسيرة.. استهداف قاعدة "حرير" الجوية الأميركية في العراق
lebanon 24
05/01/2024 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق بطائرة مسيرة
lebanon 24
05/01/2024 19:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:27 | 2024-01-05
12:26 | 2024-01-05
12:25 | 2024-01-05
12:24 | 2024-01-05
12:21 | 2024-01-05
12:03 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24