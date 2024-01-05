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رويترز: الجيش الأميركي يشكر القوات العراقية لاكتشافها قبل يومين صاروخ كروز قبل استهدافه قوات أميركية في العراق (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-01-2024 | 10:08
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