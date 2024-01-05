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غانتس: على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة (الشرق)

Lebanon 24
05-01-2024 | 11:14
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