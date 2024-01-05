Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخزانة الأميركية لـCNN: ما يحصل في البحر الأحمر تحد دولي ونحن بحاجة إلى العمل مع بلدان أخرى لمعالجته (الجزيرة)

Lebanon 24
05-01-2024 | 11:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: نرحّب بإعلان الحكومة الدنماركية إرسال فرقاطة بحرية لدعم عملية حارس الازدهار في البحر الأحمر (الجزيرة)
lebanon 24
05/01/2024 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: الهجمات في البحر الأحمر دليل على خطر كبير يتعرض له الشحن الدولي بسبب تصرفات الحوثيين
lebanon 24
05/01/2024 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد باتصال مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر الدولية على الاستجابة الإنسانية للنزاع بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
05/01/2024 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ل"سكاي نيوز": القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستضم دولا أعضاء في سنتكوم
lebanon 24
05/01/2024 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:22 | 2024-01-05
14:04 | 2024-01-05
13:54 | 2024-01-05
13:44 | 2024-01-05
13:34 | 2024-01-05
13:23 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24