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وزير الأمن الإسرائيلي: سنبحث مع وزير الخارجية الأميركية إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
05-01-2024 | 12:21
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