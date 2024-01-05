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وزير الدفاع الإسرائيلي من الجبهة الشمالية: ملتزمون بإعادة الشعور بالأمان لسكان الشمال عبر الوسائل كافة (الجزيرة)
Lebanon 24
05-01-2024
|
12:28
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