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أردوغان يؤكد لزيلينسكي أن أنقرة تبذل جهودا حثيثة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام الدائم في كل من أوكرانيا والأراضي الفلسطينية (الأناضول)

Lebanon 24
05-01-2024 | 13:10
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