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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحقيقات الجيش التي يجريها تهدف إلى تحسين أداء القوات وليست بديلا عن أي تحقيقات آخرى (الجزيرة)

Lebanon 24
05-01-2024 | 13:21
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