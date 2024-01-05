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وسائل إعلام إسرائيلية: صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان على "شتولا" و"زرعيت" (الميادين)

Lebanon 24
05-01-2024 | 13:34
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