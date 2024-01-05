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الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار" (العربية)

Lebanon 24
05-01-2024 | 14:04
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